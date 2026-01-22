Salvini “Insistiamo per portare subito al voto norme anti baby gang e divieto di possesso di coltelli”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un problema a livello generale e come Lega stiamo insistendo per portare subito al voto alcune norme anti-maranza, baby gang, divieto di possesso di coltelli. Se uno esce da casa per andare a scuola con una lama di 20 centimetri, e siccome in molti casi c’è di mezzo un cittadino straniero, stiamo intervenendo per limitare l’arrivo per ricongiungimenti familiari di cittadini di altre parti del mondo e per i minori o anche quelli di 18-19 anni che commettono dei reati smetterla con l’assistenza a carico degli italiani”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a “Unomattina” su Rai1.

