Salvini “Il saluto all’ambasciatore russo? É giusto per avere un dialogo”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho incontrato l’ambasciatore russo come decine di altri ambasciatori. Del resto ero invitato come altri ministri alla festa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, c’erano amici parlamentari del Pd, di FdI e di Forza Italia; c’erano ambasciatori e diplomatici. Quando vai ospite a casa di qualcuno lo saluti o te ne vai? Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici, anche italiani, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ad avere un dialogo. Preferisco una stretta di mano che uno sguardo rabbioso”. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini in un’intervista a Telelombardia in merito alle polemiche per il saluto con l’ambasciatore russo Alexey Pomorov in occasione di un ricevimento all’ambasciata cinese a Roma.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).