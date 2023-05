Salvini firma il decreto Ponte “Obiettivo aprire i cantieri nel 2024”

"Dopo tante chiacchiere e promesse ci siamo. Sarà un Ponte che unisce il Paese". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, approvato in via definitiva dal Parlamento.



sat/gsl (Fonte video: Profilo Facebook Matteo Salvini)