Cortei, Salvini “Maggioranza sia compatta su garanzia per pagare i danni”. Sulla legittima difesa: “Nessuno invoca far west, ma estendere il perimetro”

ROMA (ITALPRESS) – “Non capisco come si possa essere contrati a una norma quasi banale, di buon senso. Chi organizza un evento pubblico risponde di quello che accade durante quell’evento, può essere un concerto, una manifestazione sportiva o una manifestazione di piazza. Se durante una manifestazione di piazza vengono feriti 60 poliziotti, vengono bruciate macchine, si assaltano banche, deve pagare la collettività? Deve pagare chi organizza la manifestazione e non è in grado di garantire la sicurezza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Start” su Sky Tg24. “Conto che la maggioranza sia compatta su questo. Chi organizza una manifestazione deve presentare al prefetto una garanzia economica, per eventuali risarcimenti in caso di danni. Chi fa le manifestazioni tranquille non ha nulla da temere, non paga un euro”, ha aggiunto.

“Nessuno invoca il far west o la giustizia personale. Nel caso di Roggero si invoca comprensione umana per persona che ha subito l’ennesima rapina, con la vita di sua moglie e sua figlia messa in pericolo, e ha reagito. Merita 14 anni di carcere? Secondo me no. La legge sulla legittima difesa già ha evitato carcere e sofferenza a tante persone, dobbiamo ragionare su come estendere il perimetro e come valutare anche lo shock di chi subisce una rapina e reagisce. Ci sono anche modi alternativi al carcere per scontare una pena: gli arresti domiciliari o l’affidamento ai servizi sociali”, ha aggiunto.

“Le compagnie non segnalano problemi o mancanze”. Così rispondendo a una domanda su eventuali problemi per il rifornimento di carburante per le compagnie aeree a causa della crisi in Iran.

“Quando si attaccano le forze dell’ordine non faccio nessun passo indietro. Quando si mette in pericolo la vita di chi rischia quotidianamente la vita” per la tutela della sicurezza degli italiani “faccio otto passi in avanti. C’è chi sbaglia anche in divisa, in ospedale o al ministero, però non accetto che le forze dell’ordine vengano infangate”. “Che si debba capire cosa ha portato alla tragica morte” di Fakir “è fuori discussione. Ci sono anche le bodycam speriamo che in fretta venga spiegato innanzitutto ai familiari e poi a tutti gli italiani cosa è successo”.

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