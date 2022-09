BARI (ITALPRESS) – “Non chiediamo i voti contro Emiliano, il sistema Emiliano, le indagini, gli arresti, le dimissioni o le polemiche, non mi interessa. E’ chiaro che ci stiamo preparando anche al cambiamento che ci sarà in prospettiva in Regione Puglia e a Bari, vogliamo arrivarci attrezzati e organizzati. A questo proposito, devo dire che, rispetto a quando siam partiti, la Lega in Puglia è cresciuta in quanto a sindaci, amministratori locali. Penso che faremo un ottimo risultato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Bari all’indomani del comizio tenuto in città.

