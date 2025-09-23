Salvini “Chi organizza cortei e manifestazioni pagherà in caso di danni”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono lavoratori anche gli italiani che sono rimasti a piedi, così come le decine di poliziotti mandati all’ospedale. Impediremo che quanto visto ieri si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: in caso di danni, pagheranno di tasca loro”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, su X.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]