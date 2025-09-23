Salvini “Chi organizza cortei e manifestazioni pagherà in caso di danni”

Roma Camera dei deputati conferenza stampa della Lega per presentare la proposta sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Nella foto Matteo Salvini

ROMA (ITALPRESS) – “Sono lavoratori anche gli italiani che sono rimasti a piedi, così come le decine di poliziotti mandati all’ospedale. Impediremo che quanto visto ieri si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: in caso di danni, pagheranno di tasca loro”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, su X.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

