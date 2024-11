Salvini “Arresto Netanyahu? I criminali di guerra sono altri”

TORINO (ITALPRESS) - "I criminali di guerra sono altri, non entro nel merito delle dinamiche internazionali. Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l’incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni, adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medioriente mi sembra irrispettoso". Così il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’assemblea Anci a Torino, commentando il mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. xn3/ads/col/mrv