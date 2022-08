LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le forze armate maltesi hanno soccorso un gruppo di 40 migranti nell’area di ricerca e soccorso maltese. Il gruppo è stato salvato dopo sei giorni di pericolo, nonostante le richieste di assistenza alle autorità maltesi da parte dell’Ong Alarm Phone. I migranti saranno portati a Malta. Secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati, il numero di arrivi a Malta tra il 2020 e il 2021 è stato basso, principalmente a causa delle politiche nazionali. “Da maggio 2020 e per tutto il 2021, le Forze armate maltesi hanno ridotto drasticamente i soccorsi in mare. Nel 2021 il governo maltese ha continuato a negare lo sbarco alle persone soccorse in mare, in particolare laddove il salvataggio era condotto da navi delle Ong”.

