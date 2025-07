L’Aeroporto Internazionale di Malta emette le linee guida per la gestione dei flussi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Aeroporto Internazionale di Malta (Mia) ha pubblicato una serie di linee guida per i viaggiatori, con l’obiettivo di facilitare il flusso dei passeggeri durante la stagione estiva, particolarmente affollata. Solo nel mese di giugno, quasi un milione di viaggiatori ha attraversato il terminal. In una nota, l’aeroporto ha raccomandato ai passeggeri di non arrivare al terminal con più di due ore di anticipo rispetto all’orario di partenza del volo, a meno che non sia diversamente indicato dalla compagnia aerea.

La misura fa parte di un più ampio sforzo per gestire la congestione tipica dell’alta stagione e garantire operazioni regolari. “Si prega di arrivare al terminal non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto del volo”, ha dichiarato MIA, scoraggiando gli arrivi anticipati non necessari che possono causare sovraffollamento. Ai passeggeri è inoltre consigliato di effettuare il check-in online, tenere pronti i documenti di viaggio e controllare regolarmente le informazioni sui voli. Chi trasporta liquidi dovrebbe inserirli in contenitori da meno di 100 ml all’interno di una busta di plastica trasparente prima di arrivare in aeroporto. Per facilitare ulteriormente l’orientamento dei viaggiatori, Mia ha installato una segnaletica aggiuntiva in tutto il terminal per ridurre i ritardi.

Lo scorso mese, un numero record di 923.374 passeggeri ha viaggiato attraverso l’aeroporto, con il 26 giugno che ha registrato il picco massimo: 35.571 persone sono transitate, un numero vicino alla popolazione di St Paul’s Bay. Il Regno Unito si è confermato il principale mercato di provenienza dei passeggeri, con il 22,4% del traffico totale, seguito da Italia (20,2%), Germania (7,4%), Polonia (7,0%) e Francia (6,7%). Si prevede che a luglio e agosto i numeri supereranno quelli di giugno, poiché Malta entra nel pieno della stagione turistica.

