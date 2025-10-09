Salva-Milano, Gasparri “Commissario ad acta per sbrogliare la matassa”

ROMA (ITALPRESS) - "Forza Italia vuole sbloccare la vicenda milanese che potrebbe estendersi ad altre città. Ci sono stati problemi, si è impantanata la legge cosiddetta Salva-Milano. Proponiamo un commissario ad acta che con una sanzione economica consenta a chi ha comprato una casa o a chi l'ha costruita di mettersi in regola. Qual è l'alternativa? Abbattere quei palazzi? Confiscare ai cittadini i soldi che hanno investito in case? Sala dice, perché anticipare la soluzione? Noi non vogliamo accordi sotterranei. Siamo oppositori di Sala ma siamo amici dei cittadini e delle imprese che vogliono dalle istituzioni una risposta". Così il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri. xb1/ads/mca1