Salute, Miriam Sylla in campo contro l’endometriosi

In occasione della Giornata Mondiale dell'Endometriosi, Miriam Sylla Fatime, capitana della Nazionale femminile di volley, si fa portavoce nel mondo dello sport e non solo per diffondere maggiore consapevolezza, con una campagna promossa da ministero della Salute e Federazione Italiana Pallavolo. sat/gtr