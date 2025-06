Salute Magazine – 6/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tumore al polmone, al via un progetto della Fondazione Veronesi-San Raffaele - Lupus, obiettivo cure più eque - Fibrosi cistica, i pazienti si raccontano nella guida "Respiri di Vita" - "Il viaggio del plasma" in mostra alla Camera sat/gtr