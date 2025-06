Salute Magazine – 13/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Le arance arma contro l'encefalopatia epatica - Angioedema, un video-diario per far conoscere la malattia - Tumore al seno metastatico, in un docufilm le storie di due donne - Anziani, la medicina multidimensionale offre nuove prospettive di cura abr/sat/azn