A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno fermato per ricettazione e riciclaggio in concorso tre cittadini senegalesi di 53, 28 e 54 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici. Contestualmente, per gli stessi reati, sono stati denunciati a piede libero altri due connazionali di 50 e 54 anni. L'operazione, condotta con il supporto dei militari della Stazione di Ponte Galeria e in collaborazione con il Gruppo e la Compagnia di Ostia, è scattata a seguito di una serie di furti di motocicli registrati nel quartiere Parioli. pc/mca2 (Fonte video: Carabinieri)