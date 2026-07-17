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Salute del fegato, entro il 2040 la Mash avrà un impatto da 3 miliardi
MILANO (ITALPRESS) - Tre miliardi di euro entro il 2040. È questa la stima dell'impatto economico della MASH, la Steatoepatite Associata a Disfunzione Metabolica, una patologia cronica del fegato ancora poco conosciuta ma già oggi seconda causa di trapianto epatico in Italia. Se ne è discusso a Milano durante il media tutorial "MASH: conoscere per agire", promosso da Madrigal Pharmaceuticals Italy per richiamare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce. f50/mgg/gtr