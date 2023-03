Salis “Qualcosa sta cambiando, ma ancora tanto da fare sulla parità”

Silvia Salis, ex atleta e vice presidente vicario del Coni, è intervenuta in Regione Lombardia alla conferenza "Donne, Sport e non solo", un'analisi approfondita sulla parità di genere nel mondo dello sport, delle istituzioni e del lavoro. xb5/gm/gtr