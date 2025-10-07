Salis, Procaccini “Il voto di oggi umilia l’Italia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Il voto di oggi umilia l'Italia, perché è da qui che arriva uno scandalo che passerà alla storia con il nome di Ilaria Salis, presente unicamente per sfuggire a un processo politico per atti di violenza". Lo ha detto il copresidente dei Conservatori e Riformisti europei ed eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, in un punto stampa a margine del voto della plenaria di Strasburgo che ha respinto la revoca per l'immunità dell'europarlamentare di Avs Ilaria Salis. "Il voto di oggi stabilisce che la violenza politica per la sinistra non dev'essere sindacata né processata - ha aggiunto Procaccini - Da oggi questa violenza viene autorizzata dalla massima istituzione democratica continentale". xf4/ads/mca2