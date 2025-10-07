Salis, Mantovani “Legittimare la violenza è un atto inaudito”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Legittimare la violenza è un atto inaudito per istituzioni democratiche. Oggi la democrazia è stata violata. È una ferita per un'istituzione come il Parlamento europeo, che si vede soffocato da una modalità che va contro i diritti umani, sottraendo una persona semplicemente accusata al giudizio della magistratura". Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Mario Mantovani, in un punto stampa a margine del voto della plenaria di Strasburgo che ha respinto la revoca per l'immunità dell'europarlamentare di Avs Ilaria Salis xf4/ads/mca2