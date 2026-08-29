Salis alla festa della Madonna della Guardia: “Pilastro dell’identità genovese”

GENOVA (ITALPRESS) – La sindaca di Genova, Silvia Salis, assieme al vicesindaco Alessandro Terrile e all’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, ha partecipato alle celebrazioni per la memoria dell’apparizione della Madonna della Guardia, presso l’omonimo Santuario sul Monte Figogna. La ricorrenza si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più radicati e sentiti nella storia e nella tradizione di Genova. Un momento di forte unione spirituale e civica, capace di richiamare migliaia di cittadini e di rinsaldare il legame profondo tra le istituzioni e il territorio.

“La festa della Madonna della Guardia rappresenta un pilastro fondamentale della storia e dell’identità genovese, capace di unire le generazioni e rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra comunità – ha detto la sindaca Silvia Salis – Da questo punto di osservazione che sovrasta Genova, rinnoviamo l’impegno concreto dell’amministrazione nel valorizzare le nostre radici, affrontando con fiducia, stima e rispetto il lavoro quotidiano per costruire il futuro della nostra città, avendo come unico obiettivo il bene comune di tutte e tutti, come ci ha esortato oggi a fare il nostro arcivescovo, padre Marco Tasca”.

– foto IPA Agency –

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