Il 2 settembre Grosch in Liguria, Bucci: “Il potenziamento dei nostri collegamenti è una priorità europea”

GENOVA (ITALPRESS) – Il prossimo 2 settembre, il coordinatore europeo per il Corridoio Mediterraneo, Mathieu Grosch, farà visita al porto di Genova ed effettuerà un sopralluogo alla rete ferroviaria del ponente ligure. Il coordinatore ha accolto l’invito del presidente Marco Bucci a visitare la nostra regione e a confrontarsi direttamente con le istituzioni, in particolare Regione e Ministero dei Trasporti, per valutare le occasioni di sviluppo dei collegamenti ferroviari del Corridoio Mediterraneo che unisce Spagna, Francia e Italia all’Europa centrale e orientale.

Saranno presenti anche Calogero Mauceri, commissario straordinario alla realizzazione del Terzo Valico, Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di una visita particolarmente importante nell’ambito del potenziamento della Rete TEN-T e del ruolo decisivo che la Liguria svolge come hub continentale, come porta Sud dell’Europa.

“Ringrazio il coordinatore Grosch per aver accolto l’invito – sottolinea il presidente Marco Bucci -. Avremo la possibilità di visitare il porto di Genova e di esporgli le grandi potenzialità di tutti gli scali liguri nel contesto del Corridoio Mediterraneo e soprattutto l’importanza di confermare la strategicità della nostra regione. Il potenziamento dei nostri collegamenti è una priorità europea e sarà fondamentale condividere con la Commissione la scelta di finanziare alcuni interventi grazie al Connecting Europe Facility, il fondo per investimenti infrastrutturali in progetti di trasporto, energia, digitale e telecomunicazioni, che mira a una maggiore connettività tra gli Stati membri dell’Ue. Il coordinatore si è già mostrato molto interessato al raddoppio della Finale Ligure – Andora nel corso di un recente sopralluogo a Ventimiglia nel marzo scorso e anche in questa occasione viaggerà sulla tratta ferroviaria”.

“La visita del coordinatore europeo Mathieu Grosch rappresenta un’importante occasione di confronto sul ruolo strategico dei porti di Genova e Savona-Vado all’interno della rete TEN-T – aggiunge Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale -. Sarà l’occasione per illustrare il programma di investimenti in corso nei nostri scali, del valore complessivo di 3,6 miliardi di euro, e le principali opere destinate a potenziarne capacità e accessibilità. Infrastrutture e connessioni ferroviarie efficienti sono condizioni essenziali per rafforzare la competitività del nostro sistema portuale e la sua integrazione con i principali mercati europei”.

La Liguria ha già confermato la propria partecipazione ai prossimi Connecting Europe Days in programma il 30 settembre e 1° ottobre. Il porto di Genova sarà protagonista di una tavola rotonda dedicata al Corridoio Mediterraneo moderata dallo stesso commissario Grosch e Regione Liguria sarà presente allo stand dedicato al Corridoio insieme alle regioni di Catalogna, Occitania e PACA.

-Foto IPA Agency-

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