Salini “Tra Europa e Stati Uniti asse strutturale nonostante Trump”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La politica internazionale e la comunità diplomatica sanno bene che in questa sgradevole polemica che parte da Trump e che a volte tocca singoli paesi compresa l'Italia, le responsabilità europee non esistono dal punto di vista della narrazione politica: nessuna provocazione è mai arrivata dai paesi europei". Lo ha dichiarato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, commentando le recenti tensioni tra Roma e Washington. xf4/sat/gtr