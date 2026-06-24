Difesa, Folgiero “Filiera che crea occupazione e tecnologia”

ROMA (ITALPRESS) – “Creiamo un collegamento tra le filiere della difesa e di tutte quelle di Confindustria. Una filiera che crea occupazione, ma anche tecnologia; Fincantieri su questa su questa logica è un po' una prova vivente di quanto la filiera della difesa, per esempio nella subacquea, validi tecnologie che poi sono un asset duale sulle adiacenze non difesa e che quindi sono una forza e una ricchezza del Paese”. Lo afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore Generale, Fincantieri, in occasione dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria. xb1/sat/gtr