MILANO (ITALPRESS) – “Quello che dice Valditara non fa sorridere. Normalmente in altri mondi servono credenziali per trovare un impiego, in politica spesso non è così: basta avere fedeltà al partito o al capo e fai carriera. E’ grave che il ministro dell’istruzione non capisca i ragazzi e non si ponga neanche il problema di un dialogo con loro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai microfoni di Radio 1 ha commentato le dichiarazioni del Ministro dell’istruzione con le quali attribuiva le responsabilità del caro affitti alle città guidate da giunte di centrosinistra.

Per il primo cittadino lombardo, Valditara “dimostra così poca capacità anche di analisi: io a Milano non mi permetto di schernire gli altri perchè ho una responsabilità. E lui perchè non ce l’ha?”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

