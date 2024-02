MILANO (ITALPRESS) – “Questo clima da repressione che un pò si respira oggettivamente non va bene. Erano ragazzi, studenti, non mi sembrava proprio il caso di intervenire in quel modo. Quindi bene Mattarella e il suo richiamo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Humanitas University alla domanda sulle parole del Capo dello Stato dopo gli episodi di Firenze e Pisa dove sono stati manganellati studenti durante un corteo pacifico pro Palestina.

Alla domanda se il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si debba dimettere dopo quanto accaduto, il sindaco ha risposto: “Non sta a me giudicare, ma ho molto apprezzato l’intervento di Mattarella. Oggettivamente mi sembrava una manifestazione molto tranquilla e molto pacifica”.

“In realtà nelle manifestazioni il tema non è quasi mai quello relativo ai manifestanti, ma semmai il fatto che a volte ci sono degli infiltrati – ha aggiunto Sala – Per esempio, sabato a Milano ci sono stati episodi sgradevoli dovuti alla presenza di infiltrati. Ho chiamato ieri la vigilessa che è stata colpita da un sasso”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

