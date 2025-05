Sala “Referendum? La politica non può provocare l’astensionismo”

Sala “Referendum? La politica non può provocare l’astensionismo”

MILANO (ITALPRESS) - "La politica spesso si lamenta del fatto che c'è astensionismo e poi chiama l'astensionismo" per il referendum dell'8 e 9 giugno. "Questo è completamente contraddittorio. A votare si deve andare, senza se e senza ma. Poi è ovvio che ognuno vota quel che ritiene, ma a votare bisogna andare, quindi mi pare un richiamo veramente grave" quello del centrodestra "e aspetto il giorno in cui si lamenteranno perché c'è l'astensionismo. Non possiamo provocarlo noi politici". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Palazzo Marino. xm4/trl/mca3 (ITALPRESS)