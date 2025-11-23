Sala “Ornella Vanoni donna straordinaria, ha rappresentato la milanesità”

MILANO (ITALPRESS) - Ornella Vanoni era "una donna straordinaria", quando ci incontravamo "Mi chiedeva sempre della mia vita privata, voleva sapere se ero felice o arrabbiato, come andava la mia vita", "molto spesso chi ha una vita molto visibile alla fine tende a ritrarsi perché è stufo di visibilità. Lei si è data ancora di più e questo credo che sia stato un merito. Cercheremo di ricordarla nel modo migliore". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala arrivando al Piccolo Teatro per l'apertura della camera ardente dell'artista scomparsa lo scorso 21 novembre. Secondo il primo cittadino, Ornella Vanoni ha rappresentato "la milanesità intesa come la voglia di essere sempre liberi e non condizionati dal giudizio degli altri e del mainstream. E lei da questo punto di vista è stata un bellissimo esempio", "credo che dovremmo trovare delle formule per essere riconoscenti", "è stata una persona talmente importante per Milano che bisogna trovare una formula per continuare a mandare avanti il suo insegnamento", ha aggiunto. xh7/abr/mca1