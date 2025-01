Sala, Fontana “Grandissimo merito del governo Meloni in liberazione”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono molto contento che sia tornata in libertà questa ragazza che ha passato giorni terribili in questo carcere iraniano che dimostra che ci sono delle differenze sostanziali tra le democrazie e i regimi autoritari. Credo che si debba riconoscere un grandissimo merito al nostro governo che ha operato in maniera perfetta, in modo silenzioso, senza fare proclami e senza rispondere alle provocazioni di chi lo accusava di non essere in grado di gestire la situazione. E invece in modo perfetto ha dato una risposta eccellente, consentendo la liberazione di Cecilia Sala. Il governo e la presidente Meloni hanno dimostrato in questa occasione di avere una credibilità internazionale". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un'intervista rilasciata a Italpress oggi a Palazzo Lombardia, commentando la liberazione della giornalista Cecilia Sala, arrestata venti giorni fa in Iran. (ITALPRESS) xp2/trl/gsl