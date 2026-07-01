Sala “Centrosinistra? Confusione finché non si decide nome o primario”

MILANO (ITALPRESS) - "Secondo me la confusione ci sarà finché non si capisce da una parte o dall'altra quello che è il processo di definizione del candidato. Ora non posso occuparmi di nulla, però non posso occuparmi in particolare della definizione del candidato". Lo ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna dell'Ambrogino d'Oro a Federica Brignone sulla corsa a Palazzo Marino. "Quello che posso dire è che dobbiamo capire se il punto sono le primarie a meno che non si trovi un candidato che metta tutti d'accordo, oppure, al contrario, la ricerca di un candidato comune. Se non si riesce si faranno le primarie, che non è una differenza sottile, ma sostanziale. Credo che i partiti debbano partire da questo ragionamento e poi anche senza fretta, perché obiettivamente manca ancora molto, non sappiamo quando saranno le elezioni". pia/gm/azn/