IMOLA (ITALPRESS) – “Speriamo di avere dei progressi durante questo weekend, inoltre viverlo da pilota Ferrari è molto bello. I miglioramenti dipenderanno dalla pista. Miami era un circuito adatto alla nostra macchina, cosa diversa a Suzuka e in Cina. Spero che Imola possa essere adatta alla vettura, in modo tale da dare spettacolo al nostro pubblico”. Queste le parole di Carlos Sainz , numero 55 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Certamente c’è ancora tanto da migliorare, in modo tale da adattare la macchina anche a tracciati dove per curve e altre caratteristiche ci siamo trovati in difficoltà”, ha aggiunto Sainz, che sul suo futuro lontano da Maranello non si sbilancia: “Il 2025? Quando avrò notizie sarò io stesso a darle, c’è ancora tanto tempo e non c’è motivo di velocizzare troppo le cose”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

