SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto una serata di festeggiamenti, perchè tutta la squadra se la meritava, ma poi abbiamo subito iniziato a pensare a questa gara: Suzuka è uno dei miei circuiti preferiti, anche se non credo che per noi questo sarà un weekend in discesa”. Carlos Sainz ha già voltato pagina dopo la vittoria di Singapore e mette le mani avanti in vista del Gran Premio del Giappone, su una pista che “presenta curve da alta velocità e si gira con un carico aerodinamico medio-basso, che spesso ha messo in evidenza alcuni limiti della SF-23 – ha detto -, inoltre qui c’è spesso il vento, che non è amico della nostra monoposto, che si è rivelata molto sensibile nei comportamenti al suo variare. Nelle ultime gare abbiamo però imparato parecchie cose su come massimizzare il potenziale del pacchetto a nostra disposizione e sono fiducioso che riusciremo a farlo anche qui. A quel punto guarderemo la classifica e sapremo qual è il nostro livello di competitività”.

Dal canto suo Charles Leclerc punta a emulare lo spagnolo: “Il fatto di essere riusciti a conquistare questa vittoria a Singapore mi motiva e mi spinge ancora di più a far bene, perchè voglio salire sul gradino più alto del podio quanto prima anche io”. Per quanto riguarda il Giappone, però, “dopo le libere avremo probabilmente un quadro più chiaro perchè a Singapore noi siamo andati bene ma c’è stata anche una controprestazione di chi sta dominando la stagione, mentre i soliti avversari si sono confermati come al solito molto vicini. Il nostro approccio al weekend non cambierà: lavoreremo anche sui dettagli con l’obiettivo rimane conquistare il massimo di punti possibile”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).