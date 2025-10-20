Sahara Occidentale, l’Onu riconosce il piano di autonomia proposto dal Marocco come unica soluzione

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno presentato ai membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu un progetto di risoluzione sul Sahara Occidentale, che segna una svolta diplomatica di rilievo dopo oltre mezzo secolo di contenzioso. Il testo, elaborato da Washington in qualità di penholder del dossier, riconosce formalmente il piano di autonomia proposto dal Marocco nel 2007 come “base seria, credibile e realistica” e “come base, la più credibile, per una soluzione giusta e duratura del contenzioso”.

Il progetto proroga il mandato della missione delle nazioni Unite Minurso per una durata di soli tre mesi, fino al 31 gennaio 2026, e invita le parti – Marocco, Algeria, Polisario e Mauritania – a riprendere senza condizioni negoziati diretti, fondati esclusivamente sulla proposta marocchina di autonomia, con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro la scadenza del mandato. Il testo riconosce il vasto sostegno internazionale all’iniziativa marocchina e elogia l’impegno di diversi leader mondiali. Chiede inoltre al Segretario generale dell’Onu di presentare raccomandazioni sul futuro della Minurso, comprese la sua possibile trasformazione o chiusura, a seconda dei risultati dei negoziati.

La risoluzione esprime gratitudine agli Stati Uniti per la loro disponibilità ad ospitare i negoziati nell’ambito della missione dell’Inviato personale del Segretario generale, confermando così il ruolo di primo piano di Washington nel processo. Secondo osservatori diplomatici a New York, il testo che afferma che ” una autonomia autentica sotto la sovranità del Marocco è la soluzione la più realistica” rappresenta un passo decisivo verso la conclusione definitiva del contenzioso regionale e consolida il sostegno internazionale attorno alla sovranità marocchina sul Sahara.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).