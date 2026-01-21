Sagre, manifestazioni e fiere, il Comune di Venezia pubblica il bando per chiedere i contributi

VENEZIA (ITALPRESS) – Gli organizzatori di manifestazioni all’aperto quali sagre, fiere tradizionali e feste locali senza fini di lucro, che hanno realizzato nel territorio comunale un evento nel 2025 inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”, anche quest’anno potranno chiedere il contributo a sostegno delle spese avute per l’organizzazione della festa. Per annunciare la pubblicazione del bando, che scadrà il 20 febbraio, questa mattina al Municipio di Mestre, l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, ha tenuto una conferenza stampa, illustrando le caratteristiche dell’avviso e le modalità per accedere al contributo. Sono intervenute, tra gli altri, Barbara Micheletto e Michela Magnanini per il Settore Programmazione e gestione degli eventi e Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, come deliberato dalla Giunta lo scorso dicembre, è quello di sostenere le attività di animazione e intrattenimento organizzate da enti o associazioni e che valorizzano il territorio, realizzate nell’anno appena trascorso, contribuendo alle spese per l’acquisto di stoviglie e posate biodegradabili; l’adozione di misure per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in merito alla “safety e security”; l’acquisto di beni per la prevenzione rispetto alla trasmissibilità di virus, tra cui il Covid 19; il servizio reso da parte di volontari o altri soggetti che collaborano con gli organizzatori nella misura massima di 4000 euro e non oltre il limite del 50% del contributo massimo stabilito; la dotazione di allestimenti (palchi, transenne, gazebo, strutture, eccetera).

“Sono orgogliosa di essere spesso definita ‘l’assessore delle sagre’ – ha esordito l’assessore Mar – perché questo significa essere vicini alle persone e alle associazioni che operano per la comunità, per valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature. Conosco il lavoro dei volontari, la grande dedizione con cui preparano questi momenti di incontro, cultura e sport che sono uno dei modi più importanti per stare insieme e ritrovarsi. In questi anni da amministratore, grazie anche alla stretta collaborazione con l’Assessorato ai Tributi, ho fatto il possibile per snellire l’aspetto burocratico che spesso grava sulle feste e trasformare ogni problema che abbiamo incontrato in un’opportunità per fare meglio”.

Complessivamente sono stati stanziati circa 100.000 euro, che saranno ripartiti tra tutti coloro che ne faranno richiesta e presenteranno correttamente la domanda – completa di tutta la documentazione – entro il termine del 20 febbraio 2026. L’importo del contributo sarà pari al 50% dei costi sostenuti e dichiarati ammissibili per un valore massimo di 3.000 euro per manifestazioni con durata sino a due giorni, 5.500 euro per manifestazioni con durata da tre a cinque giorni, 7.500 euro per manifestazioni con durata superiore a cinque giorni. Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo mail [email protected].

L’assessore comunale ai Tributi, Michele Zuin, intervenuto a margine della conferenza stampa, ha aggiunto: “Questo percorso nasce dalla convinzione che la convivialità, lo stare insieme e il condividere tradizioni, cibo e relazioni siano elementi essenziali per la vita cittadina. Le sagre sono occasioni di socialità, di volontariato e di identità locale, capaci di tenere unite comunità diverse ma profondamente connesse. Il bando è il risultato di una collaborazione costante con l’assessore Mar, con il quale abbiamo lavorato in sinergia per costruire uno strumento capace di sostenere concretamente queste iniziative, semplificando i percorsi e offrendo risposte alle esigenze delle associazioni”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).