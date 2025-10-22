TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante generale dell’Esercito Nazionale Libico, Tenente Generale Saddam Haftar, ha ricevuto oggi nel suo ufficio presso il comando generale l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Libia, Gianluca Alberini, l’addetto militare dell’ambasciata, il colonnello Massimiliano Grazioso, e il console generale a Bengasi, Francesco Saverio Di Luigi.

Durante l’incontro sono stati discussi gli sviluppi sulla scena locale e regionale, ed esaminati numerosi dossier comuni tra le due parti, inclusa la cooperazione nella lotta all’immigrazione illegale, la partecipazione di aziende italiane agli sforzi di ricostruzione e sviluppo delle infrastrutture, nonché le modalità per rafforzare la cooperazione economica tra Libia e Italia.

– fonte foto Ufficio stampa comando generale Bengasi –

(ITALPRESS).