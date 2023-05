ROMA (ITALPRESS) – “La meccanica strumentale gioca un ruolo da protagonista per l’export italiano e siamo orgogliosi di aver contribuito al 1° Rapporto ‘Ingenium’ di Confindustria, un nuovo importante passo che facciamo insieme a supporto di un settore d’eccellenza della nostra economia legato a tutte le filiere industriali e manifatturiere”. L’ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace a margine dell’evento di presentazione del 1° Rapporto ‘Ingenium, il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionalè elaborato dal Centro Studi Confindustria e Federmacchine. “Questa prima edizione del rapporto presenta un focus sui Paesi Asean, geografie dove nel 2022 l’export italiano è cresciuto a 9,3 miliardi di euro, ed evidenzia il ruolo di primo piano del Vietnam per il tessile, delle Filippine per il packaging e della Thailandia per la manifattura avanzata. E per cogliere al massimo questo potenziale sui mercati asiatici, Sace sarà al fianco delle imprese italiane sia con l’ apertura di un ufficio in Vietnam sia con iniziative di business matching”.

Foto. Ufficio stampa Sace

(ITALPRESS).