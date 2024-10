PALERMO (ITALPRESS) – Sabato 26 e domenica 27 ottobre all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia di Palermo, si terrà l’evento “Al centro del Mediterraneo”, promosso e organizzato dai Gruppi Parlamentari Camera e Senato Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE. A dare il via alla kermesse, dopo i saluti di Giuseppe D’Agostino, sindaco di Santa Flavia, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia e Antonio Tajani, vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di FI, sarà Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della ricerca, che con Stefano Benigni, Segretario FI Giovani discuterà di “Ricerca e innovazione, la strada verso il futuro”. Nel corso della mattinata di sabato, Tajani interverrà sullo “Ius Italiae, dalla scuola alla cittadinanza”, mentre Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Edy Tamajo, Assessore attività produttive Regione Sicilia, dialogheranno su “Le attività produttive e il turismo, risorse per il lavoro”. Nel pomeriggio il ministro degli Esteri Tajani tornerà sul palco per parlare di “Italia protagonista di pace”. Ancora ministri e presidenti di regione protagonisti del panel “Governo e Regioni, il dialogo per crescere insieme”, con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Maria Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Matilde Siracusano, Sottosegretaria di Stato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Renato Schifani – Presidente Regione Sicilia, Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria e Vito Bardi, presidente Regione Basilicata. Chiuderà la giornata Antonio Tajani, che con Emaniele Orsini, presidente Confindustria, dialogherà su “Una politica industriale per imprese e lavoro”. Domenica, dopo gli interventi di Paolo Barelli, Capogruppo Fi alla Camera dei Deputati, di Maurizio Gasparri, Capogruppo al Senato e Fulvio Martuscello, Capogruppo al Parlamento Europeo, le conclusioni saranno affidate a Renato Schifani, Presidente Regione Sicilia e al leader di Forza Italia, Antonio Tajani.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma