VENEZIA (ITALPRESS) – Via Piave in festa. Torna sabato 27 luglio il party sotto le stelle, la Fiera che vuole riaccendere l’estate di Mestre. Il secondo appuntamento, dopo l’inaugurazione del 29 giugno, sarà una serata ricca di eventi e spettacoli, ma anche una notte di sport e cucina Street food. A dare ritmo all’appuntamento di sabato, che avrà inizio alle 18 e si concluderà alle 24, penseranno i “Tamburi storici della magnifica comunità di Mestre”. Per via Piave sfileranno otto figuranti in abiti medievali, vestiti di broccati e velluti. Un’altra novità della serata saranno gli allenatori della società sportiva Reyer, disponibili ad insegnare tiro da tre e pick’n’roll a bambini e ragazzi. Rimarranno tutte le altre “attrazioni”, oramai ingredienti base della Fiera: aree giochi, lo street food, gli artisti circensi, i Dj set, le performance artistiche e naturalmente le bancarelle che venderanno artigianato del territorio veneto.

Per l’evento di sabato sono predisposte le modifiche alla viabilità adottate già il 29 giugno: via Piave sarà chiusa al traffico dalle ore 16. Per i residenti di via Felisati sarà possibile accedere alle proprie abitazioni tramite via Carducci e uscire da via Sernaglia. Sarà inoltre possibile parcheggiare gratuitamente in via Dante, dove è stato realizzato un parcheggio temporaneo con 250 posteggi. I prossimi appuntamenti di “Via Piave in festa” torneranno sabato 31 agosto e sabato 28 settembre.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

