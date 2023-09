ROMA (ITALPRESS) – Si terrà a Lecce dal 6 all’8 ottobre, S.E.M.I. 2023, l’evento annuale di Cultura Italiae, dopo le edizioni di Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo e Brescia.

Ci si interrogherà sul presente e futuro guardando al Mediterraneo come metafora di un “luogo non luogo”, che da sempre è culla di idee, vita, cultura.

Saranno condivisi vari momenti di esperienze immersive nella bellezza e nell’arte con la partecipazione di Nina Zilli, Enrico Lo Verso, Pippo Del Bono, Massimiliano Finazzer Flory, Emilio Casalini, Dario Vergassola. Il 6 ottobre verrà consegnato il titolo Presidio Culturale Italiano e dell’Albero della Cultura alla città di Lecce.

Il 7 ottobre sono in programma i saluti istituzionali del presidente di Cultura Italiae Angelo Argento, del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, del Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, del presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne, del presidente di Confindustria Puglia e Albania Sergio Fontana. A seguire la cerimonia di consegna del premio Presidio Culturale Italiano 2023 al regista Ferzan Ozpetek. Previsti gli interventi dei ministri dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi e per gli Affari Europei, il Sud e Pnrr, Raffaele Fitto e il conferimento del premio Presidio Culturale Italiano alla regina Rania di Giordania.

