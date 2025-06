Ruvinetti “Scontri Rada-444 in Libia rischiano di precipitare nel caos”

ROMA (ITALPRESS) – “Nei prossimi giorni, se la situazione non rientra in fretta, dobbiamo aspettarci nuovi scontri armati a Tripoli. Un caos che, come già accaduto più volte nell’ultimo decennio, non sappiamo mai se riuscirà a rientrare da solo o se sfocerà in nuove derive violente”.

Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-or. “Gli scontri avvenuti nelle ultime ore a Tripoli tra la milizia Rada e la Brigata 444 – con la prima che ha riconquistato postazioni perdute a maggio – dimostrano l’instabilità endemica della capitale”, ha osservato Ruvinetti.

Il governo di unità nazionale promosso dall’Onu e guidato da Abdelhamid Dabaibah, secondo il Senior Advisor, si mostra incapace di gestire la frammentazione del potere militare e politico.

“Il rischio è che lo stesso Dabaibah, sostenuto da milizie come la 444, cerchi di guadagnare nuovo territorio per rafforzare la propria posizione. In quest’ottica, potrebbe tentare di coinvolgere Misurata, consapevole che le sole forze fedeli al governo non bastano a contenere Rada. Misurata, al momento, sembra voler restare fuori dallo scontro. Ma restano attive minoranze armate locali che potrebbero remare per uno scontro più ampio”, ha proseguito. “L’equilibrio è fragile. L’instabilità libica rischia di produrre un nuovo ciclo di conflitto, con ripercussioni anche regionali”, ha concluso infine Ruvinetti.

