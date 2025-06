Rutte “Spese per la difesa dei membri Nato saliranno al 5% del Pil”

L'AIA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) - "In questo incontro, prenderemo decisioni storiche e trasformative. Per rendere i nostri cittadini più sicuri attraverso una NATO più forte, più equa e più letale. Per rafforzare la NATO, abbiamo un piano concreto per tutti gli alleati, che prevede la spesa del 5% del PIL per la difesa. Tale importo sarà destinato alla difesa di base, nonché agli investimenti in difesa e sicurezza. Questa decisione è profondamente radicata nella nostra missione fondamentale ed è necessaria per sostenere i nostri piani e la nostra prontezza operativa". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel suo intervento al vertice dell'Alleanza Atlantica, a L'Aia. "Questo renderà anche la NATO più equa, per garantire che tutti contribuiscano equamente alla nostra sicurezza. Per troppo tempo, un solo alleato, gli Stati Uniti, ha sostenuto gran parte di questo impegno. E oggi le cose cambiano", ha proseguito. sat/gsl (Fonte video: Nato)