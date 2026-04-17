Il Canada rafforza la presenza alla China International Consumer Products Expo

Il Canada sta rafforzando la sua presenza alla sesta edizione della China International Consumer Products Expo di Haikou in qualità di Paese ospite d'onore, portando la sua più grande delegazione di sempre, composta da quasi 40 aziende. Per molte, la fiera è più di una vetrina: rappresenta una porta d'accesso a partnership, crescita e opportunità di lungo periodo in uno dei mercati più dinamici del mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video. Xinhua)