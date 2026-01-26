MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Sarebbe un errore aspettarsi risultati significativi dai contatti iniziali. Si tratta di una questione molto complessa, con questioni complesse all’ordine del giorno. Ma il fatto stesso che questi contatti siano iniziati in modo costruttivo può essere considerato positivo. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare”. Lo ha detto, secondo quanto riferisce la Tass, il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov. “Se si lavora a livello di esperti, allora come minimo si dovrebbe essere costruttivi nelle interazioni. Non direi che ci sia stata alcuna cordialità: è improbabile in questa fase. Ma se si cerca di ottenere qualcosa attraverso i negoziati, allora è necessario parlare in modo costruttivo tra di noi”, ha osservato il portavoce del Cremlino, commentando l’atmosfera dei colloqui trilaterali tenutisi ad Abu Dhabi per risolvere la crisi ucraina.

SULL’IRAN: “ATTACCO USA DESTABILIZZEREBE LA REGIONE”

Un possibile attacco statunitense all’Iran destabilizzerebbe gravemente il Medio Oriente. Lo ha detto portavoce del presidente russo, Dmitrij Peskov. “Questo sarebbe certamente un altro passo che potrebbe destabilizzare seriamente la situazione nella regione”, ha detto il portavoce del Cremlino, secondo quanto riporta la Tass. “La Russia continua a compiere sforzi per facilitare la de-escalation delle tensioni e, naturalmente, in questo caso, vorremmo comunque aspettarci moderazione da tutte le parti interessate e, naturalmente, un impegno a negoziati esclusivamente pacifici per risolvere le questioni che ritengono urgenti”, ha aggiunto.

