Rubio “Trump potrebbe incontrare Zelensky la prossima settimana a New York”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe incontrare il presidente Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio a Tel Aviv.

I leader mondiali si riuniranno a New York a partire dal 22 settembre per la sessione annuale di alto livello delle Nazioni Unite. Trump “sta cercando di fare tutto il possibile per porre fine alla guerra”, ha detto Rubio. “Il presidente ha avuto numerose telefonate con Putin, numerosi incontri con Zelensky, probabilmente” lo incontrerà “anche la prossima settimana a New York”.

