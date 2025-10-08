Ruba zaini e borse di un turista, incastrato dalla dash cam dell’auto

CATANIA (ITALPRESS) - È stato immortalato dalle immagini della dash cam di un'auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata lungo viale Kennedy. Il ladro, un 39enne catanese, è stato subito riconosciuto, in considerazione dei suoi precedenti penali, dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la richiesta d'aiuto del malcapitato che si è accorto del furto subìto dopo aver trascorso una giornata a mare, alla Playa. tvi/mca2 Fonte video: Polizia di Stato