Ruba Rolex in armadietto palestra a Milano, arrestato in Spagna

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Milano ha individuato due cittadini romeni di 27 e 29 anni ritenuti responsabili del furto aggravato in concorso di un orologio Rolex e 200 euro in contanti custoditi all'interno di un armadietto negli spogliatoi di una palestra in via Galvani a Milano. Uno dei due è stato arrestato in Spagna ed estradato. trl/gsl