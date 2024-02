ROZZANO (MILANO) (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti a Rozzano per un incendio scoppiato all’interno della Parrocchia dei Santi Monica e Agostino a Rozzano in via Monte Grappa 1. Le fiamme hanno avvolto il tetto della chiesa, interessato in questo periodo, da lavori di ristrutturazione. Sul posto tre squadre provenienti dalle sedi di via Sardegna e via Messina. I soccorritori hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza la struttura interessata. Dai primi sopralluoghi è emerso che al momento dell’incendio non si trovavano persone all’interno della chiesa. Gli operai inoltre non avrebbero per fortuna subito conseguenze.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano