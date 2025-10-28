Home Video News Economia Rottamazione quinquies, le novità Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Rottamazione quinquies, le novità 28 Ottobre 2025 NAPOLI (ITALPRESS) - Rottamazione quinquies, le ultime novità nell'intervento dell'economista Gianni Lepre. fsc/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Lazio Sanità, Schillaci “Tra regioni no a differenze per accesso alle cure” Economia Manovra, Schillaci “La sanità ha avuto più di 7 miliardi” Agroalimentare Mulino Bianco festeggia 50 anni nelle piazze d’Italia Agroalimentare Un patto per garantire il giusto prezzo alla ristorazione collettiva Pillole Si rafforza la partnership tra Ismett e Malta