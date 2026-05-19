Rottamazione Quinquies, Cuva “Opportunità importante per gli enti locali”

PALERMO (ITALPRESS) – Presentata al Convegno di oggi della Città Metropolitana a Palazzo Comitini la nota appena pubblicata da Ifel e lo schema di delibera di adesione alla definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati ad Ader. “La estensione della rottamazione quinquies ai tributi locali rappresenta una importante opportunità per gli Enti locali che possono recepirla con una delibera del Consiglio Comunale nel termine previsto nell’emendamento approvato del 30 giugno” dichiara Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Palermo e coordinatore del Tavolo Tecnico metropolitano, moderatore del seminario su “Definizione agevolata per i tributi locali” a Palazzo Comitini, a Palermo.
-Foto Angelo Cuva-
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