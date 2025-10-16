Home Video News Economia Rottamazione delle cartelle, le ultime novità Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Rottamazione delle cartelle, le ultime novità 16 Ottobre 2025 NAPOLI (ITALPRESS) - L'economista Gianni Lepre fa il punto sulle ultime novità della rottamazione quinquies. sat/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Economia Manovra, Bombardieri “La nostra priorità sono i salari” Mezzogiorno Ex Ilva, Bombardieri “Ognuno si assuma la propria responsabilità” Mezzogiorno Convegno su migrazione all’Unipa, Schiavello “E’ una risorsa” Mezzogiorno Convegno su migrazione all’Unipa, Florena”Agire insieme al territorio” Agroalimentare Aricò “La Sicilia protagonista all’EuRegionsWeek di Bruxelles”