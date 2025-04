Rossi “Napoli e la Campania territori di eccellenza per la Rai”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La Rai di Napoli va in continuità con lo straordinario lavoro che è stato fatto in questi decenni e si collega al territorio, alla sua anima creativa, alla sua capacità di costruire narrazioni e decide di investire sul territorio”. Lo dice l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, parlando a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del centro di produzione dell’azienda a Napoli. “Come servizio pubblico, Rai è il luogo di tenuta dell’intera industria culturale del nostro Paese, basti pensare all’audiovisivo. E Napoli e la Campania rimangono territori di eccellenza dove poter rappresentare questa industria importante” sottolinea Rossi, che poi aggiunge: “Il tema fondamentale è che la creatività produce ricchezza e quello che ci accingiamo a fare è la creazione di un indotto economico, pensiamo per esempio al valore delle fiction di cui produciamo il 71% in Italia. Rai - conclude l'ad - è un hub industriale che sostiene il mercato dell'audiovisivo ed è ovvio che là dove opera, nei territori dove opera, produce ricchezza e produce quindi anche capacità di virtuosismo economico". xc9/vbo/gtr