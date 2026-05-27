Riciclo della plastica, Campelli “Italia tra i Paesi europei più virtuosi”

MILANO (ITALPRESS) - "Nel 2025 l'Italia ha incrementato ulteriormente il quantitativo di materiale che viene riciclato. Lo scorso anno circa 1 milione di tonnellate di imballaggi in plastica sono stati avviati a riciclo, ponendoci al 49,6% dell'immesso al consumo, vuol dire essere a ridosso di quell'obiettivo ambiziosissimo del 50% che è stato posto dall'Europa. Abbiamo sostanzialmente quindi raggiunto gli obiettivi. L'Italia nel complesso è uno dei paesi più virtuosi a livello europeo". Lo afferma Andrea Campelli, direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Corepla, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/gsl